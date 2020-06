AVEZZANO: MUORE IMPROVVISAMENTE A 48 ANNI

Avezzano, (AQ). Massimo Amadoro, meccanico 48enne conosciuto in tutta la Marsica, è morto questa mattina a causa di un infarto. Da anni gestiva un autofficina in città, era da tutti conosciuto per la sua passione per il lavoro. Lascia nello sconforto la moglie la figlia e tutti coloro che lo hanno conosciuto.

I funerali avranno luogo domani 28 Giugno (domenica) alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Avezzano con partenza dalla Casa Funeraria Rossi. Dopo il Rito Funebre, la sepoltura avverrà nel cimitero di Castelnuovo.