Avezzano. Nuova giunta, Pierleoni e Cosimati subito protagonisti

Sì unanime alla delibera salva Aciam e finanziamenti dalla Provincia

Avezzano – Consiglio comunale di ieri con i due nuovi assessori Alessandro Pierleoni e Iride Cosimati subito protagonisti. L’assise civica, infatti, convocata dal Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi è stata caratterizzata da alcuni punti molto rilevanti tra i quali il rilancio del Crua (Consorzio di Ricerca unico D’Abruzzo) sul quale, dopo la navigazione in acque tempestose degli ultimi anni e l’azione di risanamento, si apre un orizzonte diverso. Alla presenza dell’assessore regionale Emanuele Impudente e dell’amministratore unico Rocco Micucci è stata presentato ai consiglieri il piano di rilancio. Ora si apre la strada della revoca della vecchia delibera del Commissario Prefettizio con la quale il comune usciva dal Crua. In ballo finanziamenti per 6 milioni di euro e prospettive future di una realtà alla quale il sindaco Giovanni Di Pangrazio è stato sempre attento e vicino – come riconosciuto sia dall’assessore che dall’amministratore unico. Sul tema della revoca della delibera il comune dovrà esprimersi a breve mentre su un altro argomento delicato si è espresso, proprio ieri e all’unanimità.

Si tratta di un emendamento Salva Aciam proposto dal consigliere Gianluca Presutti dopo l’illustrazione della situazione svolta dal neoassessore Alessandro Pierleoni. L’emendamento recepisce quanto già approvato dall’Unione dei comuni e integra la prima delibera voluta dal comune di Avezzano che sul tema si era mosso da apripista “per salvare l’azienda ed i lavoratori, ben 70 famiglie” come sottolineato sia da Pierleoni e Presutti per la maggioranza sia dalla consigliera Lorenza Panei per la minoranza. “Il comune di Avezzano – come ha ricordato Pierleoni – da mesi è in prima linea per trovare una soluzione alla complessa situazione dell’azienda”.

Significativo anche l’annuncio fatto dall’assessore Iride Cosimati. Arrivano, infatti, al comune di Avezzano 300 mila euro dalla Provincia dell’Aquila per interventi su strade e marciapiedi di Cese volti ad evitare allagamenti e mettere in sicurezza alcuni ingressi alla frazione. La notizia era arrivata proprio nel corso del consiglio comunale dal vicepresidente della Provincia Gianluca Alfonsi che ha, tra le altre, la delega alla viabilità. “Sottolineo – ha detto la Cosimati – l’impegno di Alfonsi che si è fatto parte attiva per portare questo finanziamento importante alla cifra di 300 mila euro, dagli iniziali 200. Un impegno condiviso con i consiglieri provinciali Alessandra Cerone e Ernesto Fracassi. La richiesta era stata da me caldeggiata, tempo fa, a ulteriore testimonianza del fatto che ho sempre collaborato con l’amministrazione anche nella veste di consigliere di minoranza. Ora servirà un accordo di programma tra i due enti, comune e provincia, al quale lavoreremo da subito per arrivare al risultato di riqualificare, dopo tanti anni, la strada di collegamento tra Avezzano e Capistrello”.

In precedenza la Cosimati aveva rivolto un ringraziamento al sindaco Giovanni Di Pangrazio per la scelta di coinvolgerla da protagonista nella squadra di governo della città “Il sindaco, in questi anni, – ha sottolineato Iride Cosimati – ha avuto oggettivamente la capacità di guidare l’amministrazione verso traguardi ambiziosi risolvendo situazioni bloccate da anni, alcune delle quali sembravano destinate a restare ingarbugliate e ferme. In città sono tanti i cantieri avviati e i progetti che l’amministrazione sta mettendo in campo. Avezzano merita di avere un’area riqualificata nella zona nord, un ospedale nuovo, un centro rilanciato con il restyling di Corso della libertà e anche quartieri più attenzionati. Aspetto, insieme a quello dell’Università, sul quale mi impegnerò attraverso la delega conferitami. Una squadra con la quale voglio impegnarmi ora e in futuro”