AVEZZANO OSPITA LA 30^ EDIZIONE DEL TROFEO “BOXING NIGHT”

In programma il 22 dicembre al Palasport Marini il match per il titolo continentale Super Piuma UBO

Avezzano si prepara a vivere una grande serata di sport e spettacolo con la 30^ edizione del prestigioso trofeo di pugilato “Boxing Night – Città di Avezzano”, che si terrà domenica 22 dicembre presso il Palasport L. Marini in via Pereto. La manifestazione sarà quest’anno teatro di due incontri di grande rilievo.

Protagonista assoluto della serata sarà l’atleta avezzanese Gianluca Valente, che salirà sul ring per sfidare il milanese Leonardo Faresina. In palio il titolo continentale della Union Boxing Organization (UBO) nella categoria pesi Super Piuma, un riconoscimento ambito che conferma l’alto livello della competizione.

Ad accendere ulteriormente i riflettori sulla Boxing Night sarà la presenza di un altro talento avezzanese: Davide Aceto, imbattuto nella sua categoria e pronto a consolidare il proprio cammino verso il titolo italiano dei pesi Super Welter.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi questa mattina, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del pugilato e delle istituzioni. Tra questi, il già campione italiano dei pesi massimi Ivan Di Berardino, Raimondo Scala, organizzatore e allenatore, Armando De Clemente pilastro della Marsica Boxe e l’allenatore Silvio Geminiper Gym Boxe. A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato l’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano, che ha sottolineato il valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

«Il Trofeo Città di Avezzano rappresenta non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione per promuovere i valori dello sport come disciplina, sacrificio e spirito di squadra. Avere due atleti locali come Gianluca Valente e Davide Aceto protagonisti della serata è motivo di orgoglio per tutta la comunità – ha dichiarato Di Stefano. – Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro svolto in questi anni, che ha reso la Boxing Night un appuntamento di livello. Invitiamo i cittadini a partecipare e a sostenere i nostri atleti».

La manifestazione, giunta al traguardo delle trenta edizioni, si conferma una vetrina prestigiosa per il pugilato nazionale, capace di coniugare passione, professionalità e tradizione. «Portare avanti per trent’anni una manifestazione di questa portata non è semplice – ha aggiunto Di Stefano – ma dimostra quanto Avezzano creda nello sport come strumento di crescita e promozione del territorio».

Il Palasport L. Marini sarà il palcoscenico di una serata che si preannuncia indimenticabile per gli appassionati e non solo. L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre, una data che celebrerà lo sport, l’impegno e il talento.

Info evento:

📍 Dove: Palasport L. Marini, Via Pereto, Avezzano

📅 Quando: domenica 22 dicembre 2024