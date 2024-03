AVEZZANO. PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN GRECIA

Ultimi posti disponibili per il Pellegrinaggio diocesano con il vescovo Giovanni Massaro in Grecia, «Sulle orme di San Paolo», in programma dal 17 al 24 settembre. La Grecia è il centro dell’arte, della filosofia, dell’architettura classica. Ha influenzato la civiltà romana ed è stata fondamento della cultura moderna. È stata tra le prime terre in Europa ad essere evangelizzata dall’apostolo e qui sono sorte le prime chiese cristiane. Un itinerario sui luoghi e le persone della predicazione dell’Apostolo delle genti in terra greca, alla scoperta dell’ambiente in cui il cristianesimo ha trovato le sue radici, come Filippi e Corinto, e dove si è sviluppata la tradizione orientale. Si visiteranno i monasteri ortodossi delle Meteore e di Ossios Lucas e i luoghi più significativi delle antiche vestigia della civiltà greca. Il Partenone, l’Acropoli, l’Aeropago, l’Agorà, il Museo Archeologico Nazionale, Delfi e il suo sito archeologico, Micene e la porta dei Leoni, la tomba di Agamennone, Salonicco, Verola. Il 1° giorno partenza da Avezzano verso Roma e in aereo arrivo ad Atene con la visita dell’antica Agorà. Il 2° giorno escursione con visita di Corinto, che si affaccia su due mari, lo Ionio e l’Egeo, e proseguimento per Micene (Porta dei Leoni, Tomba del Re Agamennone). Il 3° giorno la visita dell’Acropoli con i suoi maestosi templi: il Partenone, il più celebre capolavoro dell’architettura greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion. Qui si trova anche l’Areopago, luogo del celebre discorso di san Paolo. Il 4° giorno visita di Delfi, Ossios Loukas e Kalambaka. Il 5° giorno, Veroia, Salonicco e Meteora, che significa “sospeso in aria”, formata da alte rocce scure, sulla cui sommità gli eremiti costruirono monasteri. Luoghi impressionanti, inaccessibili per preservare il silenzio e la preghiera dei monaci. Il 6° giorno escursione a Filippi. Qui l’apostolo visitò la comunità ebraica, fondò la prima comunità cristiana. Il settimo giorno visita di Salonicco, elegante città moderna e l’ultimo giorno visita di Volos. Info e iscrizioni fino ad esaurimento posti presso la Curia di Avezzano allo 0863.413827 o 333.3514711.