AVEZZANO. PER DIVERTIMENTO LANCIANO UN VASO SU UN’AUTO

E’ accaduto ieri sera verso le 19:00 ad Avezzano in Via Rosselli all’incrocio di via Marruvio. Secondo quanto riportato nel post di una donna avezzanese, mentre percorreva la strada, ha sentito un qualcosa contro la sua auto e all’improvviso le si è oscurata la visuale dal parabrezza. Si è fermata l’auto, è scesa, ed ha constatato che era stata investita da un grosso vaso e la terra si era riversata sul parabrezza impedendole di vedere la strada. Poco vicino a lei, vi erano dei ragazzi che sghignazzavano e che cercavano di capire se lo scherzo era ben riuscito.