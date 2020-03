È risultato positivo al Covid-19 un lavoratore dell’azienda LFOUNDRY di Avezzano. Erano 21 giorni che non andava nei luoghi di lavoro. L’azienda sta prendendo tutte le misure per affrontare l’emergenza in atto. Si precisa che dal primo momento dell’emergenza sono state messe in atto tutte le misure per il contrasto ed il contenimento dei contagi da coronavirus.