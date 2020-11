AVEZZANO. PRONTO SOCCORSO IN ESTREMA DIFFICOLTA’ DA OGGI NON ACCESSIBILE A CHI NON E’ CONTAGIATO COVID

Il pronto soccorso di Avezzano non riceve più i pazienti non affetti da covid-19. Questa è la dura realtà, da oggi nella Marsica ogni cittadino dovrà fare più attenzione perchè il presidio avezzanese è in forte difficoltà. Molte sono le segnalazioni di pazienti in attesa, di ambulanza incolonnate nel piazzale.