AVEZZANO. PROSEGUE L’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ DELLA PRO LOCO

Partita come un’iniziativa della Pro Loco per dare un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà, è diventata ormai una missione per tutti i componenti dell’associazione.

Il Presidente Federico Tudico con i consiglieri hanno dovuto attivare una vera organizzazione per raccogliere beni di prima necessità per le famiglie, in condizioni di disagio economico, che si sono rivolte direttamente al direttivo chiedendo aiuto. E’ nata una stretta collaborazione con la Protezione Civile di Avezzano, coordinata da Umberto Tonon, per la distribuzione delle buste della spesa, e per tale motivo rientra nel C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

In questo periodo di emergenza è emersa la situazione di tanti nuclei famigliari che stanno attraversando momenti di estrema difficoltà per motivi ormai noti quali, e soprattutto, la perdita del lavoro. Dalle voci dei consiglieri è emerso il dolore profondo di dove constatare quante persone hanno la necessità di avere il cibo a tavola.

“Poter aiutare queste famiglie arricchisce l’operato del nostro gruppo, che con il cuore offre la propria disponibilità” così afferma il presidente Federico Tudico “Speriamo che questo periodo di difficoltà possa essere superato al più presto, e che venga dimenticato da chi sta vivendo il disagio. Mai avremmo potuto immaginare quando è emerso. Nella giornata di oggi 1° Maggio, verranno consegnati dalla Protezione Civile oltre 100 pacchi alle famiglie in difficoltà, sulla base delle liste inviateci dai servizi sociali del Comune. Un impegno che noi tutti continueremo a portare avanti. Desidero ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando a soddisfare le primarie esigenze delle famiglie in difficoltà, dando un concreto aiuto per riuscire a superare questa situazione nel nome della solidarietà.”

Diversi sono stati i cittadini e le Associazioni che spontaneamente hanno contribuito al reperimento dei generi di prima necessità, tra cui: Africa Mission, ASD Acque Fucensi, Unuci,Curva Nord Avezzano calcio, Assicurazione Vittoria, Torrefazione Stella.

Da lunedì la sede, in Via Corradini n. 75, sarà aperta tutti i giorni, per essere utilizzata come centro di raccolta volontario di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà. I donatori saranno accolti dal personale volontario della Pro Loco E Protezione Civile