AVEZZANO. RCGLOBALSERVICE SRLS,NONOSTANTE IL MOMENTO COMPLESSO, AMPLIA L’ORGANICO E ASSUME 70 PERSONE A TEMPO INDETERMINATO

La RcGlobalservice Srls, azienda avezzanese, ha assunto 70 persone a tempo indeterminato.

Una notizia importante, di solito le cronache, purtroppo, sono sempre piene di notizie che vanno in senso opposto, cioè si parla sempre di chiusure o diminuzione di personale, ma non in questo caso.

Un’azienda marsicana, un’eccellenza del territorio, che opera su tutto il territorio nazionale e che, nonostante la crisi che ormai da anni sta flagellando il nostro sistema occupazionale e mettendo in ginocchio molte realtà produttive, non ha mai smesso di guardare al futuro senza mai arrendersi o perdersi d’animo, grazie alla professionalità e la competenza di chi la gestisce.

”Si tratta di un segnale di fiducia che vogliamo dare, che deve cercare di non far abbassare la testa nonostante la crisi”, afferma il Direttore Tecnico Andrea Ciofani, “negli anni abbiamo costruito un’azienda solida, concreta e con una visione lungimirante del futuro. Al momento sono sei le posizioni aperte in azienda”.

Le 70 assunzioni però, come hanno spiegato dalla RcGlobalservice, non sono un punto di arrivo, al contrario, rappresentano uno step al quale ne seguiranno altri già in questo 2021 che sta per iniziare. Sono infatti previste altre 60 assunzione a tempo indeterminato. In diverse Regioni d’Italia infatti, la società avezzanese è alla ricerca di lavoratori e queste sono: la Regione Campania su Napoli, in Piemonte su Pianezza, in Veneto su Vicenza, in Friuli su Fiume Veneto, in Toscana su Firenze e Prato.

Nella nostra zona la RcGlobalservice opera per molte aziende della zona come case di riposo, cliniche e centri commerciali.

La RcGlobalservice Srls vanta un’esperienza nel settore delle Pulizie da circa 20 anni. E’ un’ azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001. Una realtà che ha saputo crescere anno dopo anno fino ad arrivare al giorno d’oggi con quasi 200 collaboratori in tutta Italia da nord a sud isole comprese.

“ In questo 2020 siamo cresciuti ancor di più”, ha aggiunto ancora il Direttore Andrea Ciofani, “nonostante le serie difficolta che stiamo vivendo, l’anno precedente ci eravamo prefissati degli obbiettivi che ad oggi nonostante tutto siamo riusciti a portare avanti, come: l’acquisto di nuove attrezzature di lavoro (un investimento di circa €300.000), il riassetto strutturale e organizzativo aziendale, inserendo nuove figure come impiegate e Responsabili di zona per poter gestire al meglio le esigenze dei nostri clienti. L’azienda ci tiene anche a ringraziare di cuore tutti i collaboratori per la professionalità, dedizione al lavoro e il rispetto che hanno per noi e i nostri clienti ”.

Per chi fosse interessato, le Candidature si possono inviare su: candidatura.rc@gmail.com