Avezzano. Ricognizione alloggi per ospitare i cittadini ucraini, avviso pubblico del comune

Il comune di Avezzano ha pubblicato – a firma del vicesindaco Domenico di Berardino- un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla ricognizione di strutture alloggiative da destinare all’ospitalità temporanea di cittadini provenienti dall’ucraina. Scadenza per le domande fissata al 20 marzo.

Dopo l’attivazione dell’hub per l’accoglienza e della Rete solidale permanente, l’ente apre le porte a cittadini titolari di strutture, Enti del terzo settore, pronti alla collaborazione nell’accoglienza temporanea dei nuclei familiari provenienti dall’Ucraina, composti in gran parte da donne con figli al seguito, anche minori, in fuga dalle zone di conflitto.

L’ente cerca alloggi privati in abitazioni non condivise con il nucleo familiare proponente); strutture alberghiere; strutture extralberghiere (quali case vacanza, b&b, agriturismi o affittacamere); – strutture religiose.

Coloro che vorranno mettere a disposizione i citati immobili dovranno chiarire in sede di adesione all’avviso se offrono accoglienza in modalità̀ gratuita o a titolo oneroso, fermo restando la necessità, in caso di accoglienza a titolo oneroso, di garantire autonomamente gli standard igienico – sanitari, abitativi e di sicurezza fissati con decreto interministeriale Interno – Salute del 22 luglio 2021 (in G.U. n. 214 del 07 settembre 2021).

Nell’istanza di adesione occorrerà̀ indicare indirizzo dell’alloggio; superficie abitativa in metri quadri; numero vani; numero massimo di persone ospitabili contemporaneamente; possibilità̀ di autonoma gestione da parte degli ospiti con presenza di spazi per lavanderia, di pulizia e igiene dei locali nonché accessibilità̀ a disabili; disponibilità̀ all’accoglienza di nuclei familiari anche con figli minori; durata massima dell’accoglienza;

L’adesione deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Avezzano: www.comune.avezzano.aq.it alla voce Amministrazione Trasparenza – Bandi di Concorso – Avvisi e sulla HOME-PAGE dello stesso sito internet e dovranno pervenire preferibilmente entro il giorno 20 marzo 2022 o tramite raccomandata o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Avezzano P.zza della Repubblica 8 o tramite pec all’indirizzo: comune.avezzano.aq@postecert.it.

“In considerazione dell’evoluzione del conflitto in essere – sottolinea Di Berardino – si potranno prendere in considerazione anche le istanze che perverranno dopo la data fissata data”.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 0863 501362; 0863 501333 e/o indirizzi di posta elettronica – mail:

lottavi@comune.avezzano.aq.it sdigenova@comune.avezzano.aq.it bmascigrande@comune.avezzano.aq.it idetiberis@comune.avezzano.aq.it