AVEZZANO. RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ. RIFATTI TRATTI DI MARCIAPIEDI DETERIORATI DI VIA MONTE VELINO, VIA VALERI E VIA ARGENTINA

Il Sindaco Di Pangrazio: «Viabilità e mobilità sicure e ordinate il nostro obiettivo. Nel 2024 altri investimenti, soprattutto nelle periferie»

Due lavori già terminati proprio nella giornata di oggi, mercoledì 8 novembre, e uno che sarà portato a termine nella giornata di domani.

È entrato nella piena fase operativo il piano di riqualificazione della città, voluto dall’Amministrazione del Sindaco Di Pangrazio e portato avanti dall’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone.

Non solo grandi opere che andranno a rivoluzionare e dare un nuovo volto ad importanti aree della città, come nel caso del nuovo ingresso su Via Roma, fronte area commerciale nord, ma anche interventi di minore entità, da un punto d vista degli investimenti, che rappresentano, però, tutti tasselli dell’opera di riqualificazione urbana di Avezzano.

In questi giorni, infatti, sono stati effettuati i lavori di rifacimento dei marciapiedi nei tratti deteriorati su Via Monte Velino, peraltro proprio nella zona dell’ex Ospedale ove ora sorge il Distretto Sanitario di Base, e in via Valeri, fino all’incrocio con Via Sabotino, zona che presentava vistosi ammaloramenti del tappetino di asfalto per i pedoni.

L’opera andrà avanti anche nella giornata di domani, 9 novembre, quando i lavori interesseranno un tratto di via Argentina, una delle strade che mettono in collegamento Via America con Via Napoli.

«Siamo fortemente impegnati – spiega l’assessore Emilio Cipollone – con quest’opera di rifacimento di marciapiedi e strade.

La città attendeva da anni queste opere, alcune più rilevanti, altre meno, ma tutte insieme – conclude Cipollone – alla fine daranno il risultato di una città in ordine, con infrastrutture per la mobilità e la viabilità rinnovate e sicure».

«Una città bella, ordinata e sicura, all’altezza degli avezzanesi – dice il Sindaco Di Pangrazio – si fa anche con questi interventi che possono sembrare minori, ma che invece rivestono una grande importanza per chi quotidianamente si muove all’interno di Avezzano.

Voglio ringraziare l’assessore Cipollone e gli uffici comunali per il lavoro che stanno facendo e sono orgoglioso e felice di comunicare che per il 2024 abbiamo previsto altri consistenti investimenti per il rifacimento di marciapiedi e strade. Interventi che riguarderanno soprattutto le aree periferiche della città.

Questa è un’Amministrazione che fa ed opera, questa è la nostra cifra – conclude il Sindaco – che ci permette di andare a testa alta e di rispondere con i fatti anche a polemiche sterili, che non costruiscono nulla e fanno solo il male di Avezzano».