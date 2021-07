AVEZZANO. SIRINGA GETTATA PER STRADA IN VIA ROSSELLI, ALLARME TRA I CITTADINI

Un siringa buttata a terra in via Fratelli Rosselli ad Avezzano a soli 200 metri da piazza Risorgimento. Un fatto grave che ha destato allarme non solo tra i residenti della zona, ma anche tra i cittadini di Avezzano. Non è la prima volta che siringhe vengono ritrovate gettate a terra o nei parchi.