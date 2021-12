AVEZZANO. STOP AL MERCATO DEL MERCOLEDÌ IN PIAZZA RISORGIMENTO

Il catino ospiterà gli eventi “natalizi” organizzati dall’amministrazione

Via le bancarelle del mercoledì da piazza Risorgimento. Per far posto agli addobbi e alle installazioni del periodo natalizio nel catino della piazza centrale -di fronte alla Cattedrale dei Marsi-, mirati ad animare il periodo delle festività l’amministrazione comunale ha disposto lo spostamento dei banchi degli ambulanti nell’area limitrofa a piazza Risorgimento per cinque mercoledì consecutivi: l’8, il 15, il 22 e il 29 dicembre 2021, e il 5 di gennaio del nuovo anno.

La disposizione alternativa dei banchi, a partire da mercoledì prossimo, è stata individuata su via Cataldi, nel tratto compreso tra l’incrocio con N. Sauro e l’incrocio con via Corradini; e su via Monte Zebio, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Veneto e l’incrocio con via Cataldi. Sulle strade interessate, quindi, a partire dalle 6 e fino alle 15, scatteranno il divieto di sosta “con rimozione” – ambo i lati” e, quello di transito per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, fatta eccezione per gli autocarri utilizzati dagli ambulanti per l’esercizio della vendita.

L’ufficio tecnico comunale è incaricato dell’apposizione e della successiva rimozione della segnaletica temporanea costituita da segnali di “divieto di sosta – con rimozione”, nonché, da barriere, segnali di divieto di transito e segnali di direzione obbligatoria, agli incroci interessati.