AVEZZANO. TENTA DI RUBARE UNA TELEVISIONE MA VIENE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Questa notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato D. R., classe 1983, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, dopo essersi intrufolato nel plesso scolastico Collodi – Marini di via Bolzano ad Avezzano, ha tentato di rubare un televisore da 60″ scardinandolo dal muro ove era ancorato ma veniva bloccato dai militari avvertiti da una segnalazione giunta al 112.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione per rimanervi agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.