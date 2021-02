AVEZZANO. TRAGEDIA SUL VELINO, APERTA LA CAMERA ARDENTE ALL’INTERNO DELLA CATTEDRALE, LA MARSICA RENDE OMAGGIO A VALERIA, GIAMMARCO, GIAN MAURO E TONINO

I feretri scortati dalle forze dell’ordine sono arrivati nella cattedrale dei marsi alle 14.30, ad attenderli tantissime persone e molti di quei volontari che per 28 giorni li hanno cercati senza mai arrendersi.

Oggi e domani son i giorni del dolore, un intero territorio, quello marsicano, si è stretto intorno ai famigliari e alla Città di Avezzano così duramente colpiti da una tragedia che ci ha lasciati tutti sgomenti, attoniti, tristi, ora tutti preghiamo per loro e per le loro famiglie.

L’amministrazione comunale ha deliberato il lutto cittadino per i giorni 21 e 22 febbraio.

Il Gonfalone della città sarà listato a lutto, saranno sospese le manifestazioni pubbliche e le attività di natura ludica e ricreativa per domenica e lunedì, saranno inoltre sospese dalle 15.00 alle 17:00 di lunedì 22 (in concomitanza con la celebrazione delle esequie) le attività commerciali e dei pubblici esercizi.

Sono queste le iniziative decise, raccogliendo il comune sentimento dei cittadini, per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della comunità di Avezzano per la scomparsa di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante.

L’amministrazione invita la cittadinanza ad osservare, nella giornata di lunedì, un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

I funerali domani alle 15, esequie che verranno celebrate nel rispetto della normativa Anti Covid.