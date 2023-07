AVEZZANO. TRE NUOVI DIPLOMATI CON PERCORSO AMERICANO AL LICEO B.CROCE

Si è tenuta ieri a Verona la Graduation Ceremony che ha avuto tra i protagonisti tre alunni del Liceo B.Croce: Matteo Belardinelli e Sara De Foglio del 5E e Denisa Rotila del 5L.

Il progetto del doppio diploma in lingua americana, Mater Academy, è presente nel Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano da circa 10 anni ed è un percorso scolastico che dà agli studenti di tutto il mondo l’opportunità di ottenere un diploma americano completando contemporaneamente le scuole superiori nella propria città. Per entrare a far parte di questo programma basta soddisfare alcuni requisiti di base:

Avere una media dell’8 ad inglese;

Superare un test d’ingresso sulle conoscenze basilari dell’inglese.

Per ottenere il diploma bisogna seguire 24 corsi, 18 sono riconosciuti dalle materie italiane e 6 dalle materie americane che si studieranno tramite una piattaforma online.

Gli studenti potranno completare il corso in 4,3 o 2 anni: è consigliato di scegliere il percorso quadriennale partendo dal primo anno di liceo, in modo da avere l’anno della maturità italiana libero. C’è da precisare che non si potrà ottenere il diploma americano se prima non si ottiene la maturità italiana.

Il referente del Progetto è la prof.ssa Gigli,docente di Lingua inglese presso il Liceo Croce,affiancata

da un insegnante americano che fungerà da tutor.

Attualmente il Liceo Croce collabora con la Brooke Hill di Los Angeles che conta già oltre 10 iscritti. Si ringrazia il Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio sempre disponibile ad accogliere attività altamente formative e tutto il Dipartimento Linguistico.