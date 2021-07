AVEZZANO. TRIBUTO DI LINO GUANCIALE AI 4 RAGAZZI DISPERSI SUL VELINO

Domenica 1 agosto 2021 ore 21.00 una serata speciale, non una commemorazione a chi non c’è più, ma un incontro per ricordare. Ricordare tutti insieme, uniti per condividere, come panacea che allevia il dolore.

All’interno del Parco Torlonia di Avezzano si terrà il concerto “Tributo ai 4 cercatori di meraviglie: gli audaci del Velino”, con l’esibizione degli “Eclipse Tribute Band Pink Floyd”, e la partecipazione straordinaria dell’attore Lino Guanciale.

L’iniziativa, ideata e voluta dal gruppo musicale, è stata realizzata con la collaborazione della Proloco di Avezzano che, partecipe al dolore per il lutto che ha colpito il territorio per la tragica scomparsa del 24 gennaio 2021, l’ha voluta cingere con affetto. Motivo per il quale ha ritenuto doveroso, per il rispetto del ricordo, non inserire l’evento nella programmazione estiva che ha ben altri intenti di trattenimento.

Gli “Eclipse” intendono omaggiare, con un abbraccio virtuale, i quattro giovani: Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, con le note inebrianti dei Pink Floyd e, con la loro consolidata esperienza, proporre i brani più famosi dei “mitici cinque”.

La serata sarà presentata dalla giornalista Gioia Chiostri.

In osservanza delle disposizioni Covid 19, l’ingresso è gratuito e contingentato, con obbligo di prenotazione ai numeri: 339.8317197- 347.0761246.

Si può effettuare la registrazione, senza alcuna priorità d’ingresso, la sera stessa al Parco ARSSA.