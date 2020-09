AVEZZANO. UBRIACO SI SCHIANTA CON LA SUA AUTO IN VIA XX SETTEMBRE

Un 28enne di origine magrebina è stato denunciato dai carabinieri di Avezzano per guida in stato di ebrezza.

L’extracomunitario si è schiantato contro la piazzola della rotatoria in via XX settembre, sul posto sono intervenuti i militari dell’arma, il 28enne non solo è risultato positivo all’alcol test, ma dai controlli effettuati è venuto fuori che gli era già stata ritirata la patente di guida.