AVEZZANO. UN ROSARIO DI PALLONCINI VOLA IN ALTO

AVEZZANO. UN ROSARIO DI PALLONCINI BIANCHI E CELESTI PER INVITARE I FEDELI ALLA PREGHIERA, INIZIATIVA DELLE SUORE DEL SACRO CUORE

In questo periodo di emergenza, anche la chiesa e i fedeli stanno cambiando le loro abitudini.

Le suore dell’Istituto Sacro Cuore di Avezzano, hanno avuto un’idea originale, quella di creare un rosario con palloncini bianchi e azzurri che hanno fatto volare invitando i fedeli alla preghiera.

Quello delle religiose di Avezzano è un gesto che si va ad unire ad altri eventi, meno tradizionali e più digitali messi in campo dalla chiesa per arrivare a tutti i fedeli.

Molti sacerdoti stanno celebrando messa in diretta sui social, nelle radio, insomma la chiesa arriva in tutte le case anche in tempo di Coronavirus, iniziative apprezzate e condivise da migliaia di fedeli.