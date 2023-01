AVEZZANO. VA DI SCENA “EUPHONIA” AL TEATRO DEI MARSI

Teatro dei Marsi

venerdì 27 gennaio ore 21,00

EUGENIO FINARDI

Euphonia Suite

con

Raffaele Casarano, sassofono

Mirko Signorile, pianoforte

“Euphonia” è una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale, oltre la normale sequenza di canzoni, fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità. Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti: Mirko Signorile che intesse un suo continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie in contrappunto con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano. Il Flow si sviluppa spontaneamente sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati.

Eugenio Finardi (Milano 1952) è un cantante e musicista, autore e compositore italiano tra i più noti. Basta dire che iniziò la sua carriera negli anni settanta incrociando e collaborando con i maggiori protagonisti della scena artistica milanese. Da Demetrio Stratos a Fabrizio De André, in un humus culturale che comprendeva Battiato, Battisti AREA, PFM, Carmelo Bene, Mogol, Gianni Sassi, Dario Fo, Claudio Rocchi, Camerini… la lista sarebbe infinita. Da ormai vent’anni ha lasciato il mondo della “Musica Leggera” per dedicarsi ai più svariati progetti speciali.

Raffaele Casarano, sassofonista leccese, classe 81, studia con Dave Liebman, Maurizio Giammarco e molti altri, ideatore e direttore artistico del “Locomotive Jazz Festival”, incide nel 2005 “Legend” e “replay” nel 2008 con Paolo Fresu e per diverse date del tour dei Negramaro. Ha collaborato e inciso con: Buena Vista Social Club, Sting, Noa, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Paola Turci, Piero Pelù, Simona Molinari, Richard Bona, Peppe Servillo, Stefania Rocca, Fabrizio Bosso.

Mirko Signorile nasce a Bari. Incide nel 2001 il suo primo disco “In full life” per la Soul Note, storica etichetta milanese che lo fa conoscere nell’ambiente del jazz italiano. Si esibisce negli studi di Via Asiago per RadioTre più volte e suona le sue musiche per i Concerti del Quirinale. Nel 2005 scrive la colonna sonora de “La baracca” e nel 2007 de “Il passaggio della linea” entrambi del regista Pietro Marcello. Compone la colonna sonora per lo spettacolo “Hell in the Cave” di Giusy Frallonardo





BIGLIETTI:

€ 30 sett. I

€ 25 platea sett. II

€ 20 galleria

Under25: € 20 platea – € 15 galleria

Under18: € 10