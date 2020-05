AVEZZANO: VIA ZAZZERINI DISCARICA A CIELO APERTO

Avezzano, (AQ). Via Zazzerini, quartiere San Nicola, una strada di periferia lunga appena 300 metri, quanto bastano per farne una discarica abusiva a cielo aperto. Sono anni ormai che il problema va avanti nell’indifferenza di tutti. I residenti, più volte hanno cercato di attirare l’attenzione degli enti preposti al controllo, il problema rimane. Appena l’area viene ripulita, puntualmente gli incivili gettano altri sacchi di spazzatura contenente ogni tipo di rifiuto, dagli scarti alimentari ai vecchi giocattoli, da abiti consunti a piccoli mobili. Non sono rare le volte in cui vengono ritrovati materiali altamente inquinanti come pneumatici e altre piccole parti di automobili.











Forse il problema per risolverlo definitivamente andrebbe affrontato in un altro modo, in quanto, intervenire dopo che l’area è stata deturpata e inquinata non basta. Forse un lavoro di prevenzione potrebbe portare dei benefici più concreti, un’adeguata illuminazione della strada, l’installazione di fototrappole e un controllo più capillare potrebbero essere solo alcune delle soluzioni attuabili. Ovviamente, qualunque provvedimento verrà adottato, difficilmente riuscirà a debellare il virus che è alla base di questi problemi, ovvero, l’ignoranza, la maleducazione, e l’inciviltà.