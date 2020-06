AVEZZANO. VIOLENTA LITE TRA GIOVANI IN PIENO CENTRO

Ancora una lite tra giovani ad Avezzano. Il fatto è accaduto verso le 2 in prossimità dei portici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano, i militari arrivati tempestivamente sono riusciti a calmare gli animi, in corso accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.

La lite dell’altra sera arriva ad una settimana dell’episodio di violenza che ha visto coinvolti alcune persone e portato a due arresti.

Molti cittadini chiedono un intervento deciso delle istituzioni.