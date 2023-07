AVEZZANO. ZES, TAVOLO TECNICO A PESCARA. L’ASSESSORE RUSCIO: “LAVORIAMO COSTANTEMENTE PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO”

Politica a lavoro sulla strategia e lo sviluppo della regione Abruzzo. Tavolo tecnico riunitosi questa mattina nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara per il convegno organizzato dalla Zes Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio, “Opere Pubbliche, semplificazione, sviluppo e impresa” con la partecipazione d’eccezione del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Dopo i saluti iniziali del Sindaco Carlo Masci e della dottoressa Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, il commissario Straordinario Zes Abruzzo, Mauro Miccio ha elencato le varie attività svolte in un anno di lavoro, a partire dal piano di attrazione di nuovi investimenti, sottolineando anche possibili premialità per coloro che sono in area Zes nei futuri bandi a disposizione.

Per il Comune di Avezzano, ha partecipato l’assessore delegato allo sviluppo delle politiche industriali, Loreta Ruscio “La Città di Avezzano è sempre in movimento riguardo il tema della strategia di sviluppo del territorio e delle imprese – ha spiegato – La nostra amministrazione continua a monitorare tutti gli investimenti che possono riguardare l’area Zes, sensibile a importanti agevolazioni proprio per caratterizzare una potenziale crescita dell’intera zona”.

Sulla base dell’intervento del presidente della Regione, Marco Marsilio, si è evinta anche la possibilità di stabilire un nuovo perimetro dell’intera area. Inoltre, si è posto l’accento anche sull’Interporto, sito fondamentale per sviluppo logistico in uno dei settori più importanti nell’ambito della Zes.

Il Presidente ha ricordato infine l’appuntamento del 24 luglio, proprio nella città di Avezzano, dove sarà presente anche il commissario dei lavori sulla Linea Veloce Roma-Pescara, Vincenzo Macello per parlare di quest’opera strategica per il futuro delle aree interne e dell’intero Abruzzo.