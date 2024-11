AVEZZNAO. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

La Sezione Soci Coop Marsica, con il patrocinio della Casa Famiglia Oasi Madre Clelia, della Pro Loco di Avezzano e del Comitato Provinciale UNICEF, promuove un evento, il 25 NOVEMBRE prossimo alle 10.30, con replica pomeridiana alle ore 16.30, nell’Auditorium della Biblioteca “Ignazio Silone” (ex Centro Servizi Culturali) di Avezzano, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani e l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza e del rispetto delle donne, prevede un reading teatrale “Toxic Love”, molto coinvolgente e con toni e movenze di drammatica attualità, con Gabriella Iovino e Antonio Pellegrini.

Il lavoro teatrale, di cui Antonio Pellegrini è anche autore e regista, impone una riflessione intensa e appassionata sull’educazione all’affettività, alla sessualità, e all’equità di genere, che richiede la condivisione di valori etici e morali della tolleranza e del rispetto, che sembrano molto affievoliti negli atteggiamenti e nei comportamenti dell’uomo del nostro tempo.

L’incontro sarà aperto dalla testimonianza di Suor Carla Venditti dell’Oasi Madre Clelia, che si occupa dell’assistenza e dell’ospitalità delle ragazze sottratte alla tratta in strada, allo sfruttamento e alla violenza, e dai saluti di Virginia Buonavolontà in rappresentanza di Coop Centro Italia e di Ilio Leonio, presidente Provinciale Unicef e vice presidente della Pro Loco.