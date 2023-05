AVIS PROVINCIALE E PINGUINO PREMIANO LA MIGLIORE DONATRICE SOCIAL DEL CONTEST #OGGIHODONATO

È Fiorella Silvestri la migliore donatrice social del contest #oggihodonato; un’idea nata dalla Consulta Avis provinciale dell’Aquila – Donazione e Sport che ha trovato la collaborazione del centro Pinguino Village di Avezzano. Il progetto ha avuto un enorme successo con 180 donatori in un mese e un ottimo riscontro mediatico, tanto da generare 11mila contatti su Facebook, più di 700 su Instagram, 28mila visualizzazioni su Tik Tok e l’hashtag “oggihodonato” è stato trend topic con più di 2mila condivisioni.

La premiazione della vincitrice si è svolta alla Pinguino alla presenza del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio edel vice sindaco di Pescina, Luigi Soricone.

La presidente dell’Avis provinciale, Maria Rita Fracassi, il vice presidente provinciale, Augusto De Vecchis, il responsabile Giovani provinciale, Edmondo Basile, la coordinatrice della Consulta provinciale, Alessandra Cambise e tutti i membri del direttivo hanno ringraziato la presidente, Daniela Sorge e il direttore Nazzareno Di Matteo per la “grande disponibilità e per essere stati il primo sponsor ufficiale dell’ MDS, miglior donatore social che ha vinto 1 mese di attività presso il centro Pinguino.

“Siamo felici di questo importante risultato”, ha dichiarato Di Matteo, “che conferma quanto la nostra attività sia affine ai temi legati alla solidarietà e quanto sia fondamentale coinvolgere i giovani per la donazione del sangue. La collaborazione con l’Avis provinciale non finisce qui – ha aggiunto – stiamo organizzando un evento per il 14 giugno in occasione della giornata mondiale del donatore”.