Avvicendamento nella dirigenza dell’Istituto “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, La dirigente Clementina Cervale va in pensione

L’Istituto “Andrea Argoli” di Tagliacozzo saluta la sua Dirigente Scolastica Clementina Cervale che ha guidato l’Istituto negli ultimi quattro anni e che si appresta ad andare in quiescenza. Sotto la sua dirigenza l’Istituto è cresciuto in termini qualitativi e quantitativi, è riuscito a soddisfare i bisogni dell’utenza scolastica e delle loro famiglie e ha saputo intercettare i bisogni del territorio collaborando con le Istituzioni e il variegato mondo delle associazioni.

Grazie alla guida della Dirigente Cervale l’Istituto ha ottenuto l’accreditamento Erasmus grazie al quale è stato possibile realizzare numerose esperienze di studio all’estero: Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Anglosassoni e poi stage, progetti formativi, settimana dello sport, settimana del turismo, CAMP sportivo culturali, progetti con il mondo dell’imprenditoria ma anche cura nella formazione dei docenti…insomma, l’Istituto è diventato una vera fucina creativa.

I docenti tutti, unitamente alla Vicaria, la professoressa Antonella Di Carlo, e al personale della scuola desiderano ringraziare la Dirigente Cervale per questi quattro anni insieme. Anni durante i quali nell’Istituto la Dirigente ha introdotto il Manifesto della GENTILEZZA, per una scuola al servizio della comunità, che si fa guidare da valori come solidarietà, uguaglianza, giustizia, dignità e valore delle persone.

Accanto ai ringraziamenti e agli auguri per la Dirigente uscente, l’Istituto desidera accogliere con un caloroso saluto e con l’augurio di buon lavoro la nuova Dirigente, professoressa Maria Elena Rotilio, che potrà contare su una squadra di docenti appassionati e collaborativi.

L’Istituto “Andrea Argoli” continua la sua missione per la formazione culturale, umana e professionale delle nuove generazioni! Ad maiora!