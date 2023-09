AVVICENDAMENTO AL VERTICE DEL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI L’AQUILA

Dopo aver svolto il corso di Alta Formazione presso la Scuola Interforze a Roma, torna il Colonnello Nicolò Giordano. L’Ufficiale, che aveva assunto il comando il 1 gennaio 2021, subentra al Tenente Colonnello Donatello Cirillo, destinato a comandare il Gruppo Carabinieri Forestale dei Catanzaro.

Il passaggio di consegne è avvenuto l’8 settembre presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” alla presenza del Generale di Brigata Giampiero Costantini e dei Comandanti dei Nuclei Carabinieri Forestali della provincia di L’Aquila.

“Per me è un onore riprendere le fila di un impegno che era stato temporaneamente sospeso per consentire l’aggiornamento professionale. Ritorno a L’Aquila maggiormente arricchito e con la volontà di migliorare il servizio dei Carabinieri Forestali sul territorio. Ci sono tantissime sfide aperte che interessano settori complessi quali la tutela della fauna selvatica, gli incendi boschivi e la preservazione delle risorse forestali, la lotta al bracconaggio e la valorizzazione degli aspetti ecologici. Esistono, inoltre, alcune situazioni di potenziale pericolo che possono incidere in maniera significativa sul tessuto economico regionale, quali, ad esempio, la minaccia della Peste Suina Africana, per la quale andrà mantenuta un’elevata attenzione, soprattutto a livello di precauzioni. Con il supporto e il valido contributo dei diciannove Nuclei Carabinieri Forestali, distribuiti in provincia, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, nonché del Centro Settore Meteomont Carabinieri, ci sarà occasione di lavorare con impegno e determinazione nell’interesse della collettività. Il mio ringraziamento sentito va al Ten. Col. Donatello Cirillo che, in questi mesi, ha saputo guidare il Gruppo con grandi capacità e stabilità, raggiungendo ottimi traguardi.”