AVVISO AI GRUPPI DEI GENITORI DELLA ARGOLI DA PARTE DEL SINDACO DI TAGLIACOZZO GIOVAGNORIO

Confermo che la consorte del medico di Cerchio risultato positivo al contagio Covid-19 è una collaboratrice scolastica del plesso “A. Argoli”.

Non ho notizie ufficiali se le avessero fatto o meno il tampone e quindi non conosco eventuali risultati; nel caso dovessero esserci, saranno immediatamente comunicati. Al momento la Signora non presenta alcun sintomo.

Rettifico che Dirigente e Personale scolastico NON sono in isolamento volontario perché non se ne è ravveduta necessità.

La Signora in questione manca da scuola dalla scorso giovedì 5 marzo.

Vi chiedo di non intasare il mio whatsapp di richieste poiché nella fretta di rispondere e di essere cortese e sollecito con tutti, in questo momento di intensa attività, si possono dire cose non esatte, come mi è capitato per la nota vocale inviata ad una rappresentante dei genitori che mi chiedeva notizie a riguardo.

Vi chiedo di rimanere tranquilli e di attenervi alle disposizioni che abbiano già dato: sopratutto non uscire di casa o uscire solo per lo stretto necessario. Lavare sempre e bene le mani e sanificarle con appositi gel e disinfettanti.

Vincenzo Giovagnorio

Sindaco