Tragico incidente in campagna, dove ha perso la vita Paolo Pennacchio, residente a Ridotti, frazione nel comune di Balsorano.

L’uomo stava eseguendo dei lavori in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal mezzo agricolo con il quale stava lavorando.

L’uomo di 70 anni è deceduto sul colpo a causa delle lesioni riportate.