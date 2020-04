BARLETTA, MAMMA 33ENNE CON DUE FIGLI STRONCATA DA UN RARISSIMO TUMORE AL SENO

Ci ha lasciati Emilia Lacerenza, di Barletta , affetta da un rarissimo tumore al seno, il sarcoma triplo negativo. Tale era l’aggressività del male che l’aveva colpita da spingerla a coltivare le sue speranze di vita rivolgendosi, dopo aver percorso il sentiero della sanità nostrana in Puglia e a Roma, ad un grande nosocomio estero, lo Sheba Medical Center di Tel Aviv. Per lei, lo scorso gennaio, era stata avviata anche una raccolta fondi, con l’obiettivo di far fronte agli elevatissimi costi delle cure: in quell’occasione l’intera comunità barlettana si era stretta a lei, rilanciando la notizia per tentare l’impossibile.Emilia lascia due bambini, i suoi cari, e quanti, come i suoi concittadini, avevano imparato a volerle bene e a trarre insegnamento dalla sua ardente forza di volontà.