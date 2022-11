BIANCHINI NUOVO PRESIDENTE ACIAM: “SONO FELICE ED ONORATO”

“Sono felice e onorato, soprattutto perché la mia nomina è stata decisa, praticamente. all’unanimità”. Sono queste le prime parole pronunciate dal neo presidente dell’Aciam, Maurizio Bianchini, nominato oggi stesso dall’assemblea dei soci dell’azienda che si occupa di ambiente e di igiene ambientale in 48 Comuni della Provincia dell’Aquila. “Da oggi stesso, il mio lavoro – afferma Bianchini – sarà dedicato, nel segno della continuità e dell’implementazione del progetto industriale, a mantenere uniti i Comuni della Marsica e i Comuni dell’aquilano che fanno parte della gestione dell’Aciam, azienda sana e in crescita. La squadra dei sindaci c’è e funziona ed è pronta ad andare avanti con capacità e visione per affrontare insieme le prossime sfide, puntando anche alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree interne. Un ringraziamento agli amministratori, che hanno dimostrato unità di intenti, all’Amministrazione di Avezzano, dalla quale è arrivata la mia indicazione, e, infine, un grazie particolare al sindaco Giovanni Di Pangrazio”.