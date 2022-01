BIGLIETTI ESTRATTI DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA DEL NOMADI FANS CLUB “UN GIORNO INSIEME”

Si è svolta mercoledì 5 gennaio, al teatro comunale di Sulmona, l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di beneficenza del Nomadi fans club “Un giorno insieme” per gli anni 2020 / 2021.

Sono stati estratti oltre 200 numeri per altrettanti premi. Tutti i numeri sono consultabili sul sitohttps://premioaugustodaolio.wordpress.comVengono riportati di seguito i primi 10 premi.

– N. 18023 – 1° Premio (Crociera per due persone);

– N. 6831 – 2° Premio (Gruppo elettrogeno);

– N. 1745 – 3° Premio (Bicicletta Jumpertreck);

– N. 15604 – 4° Premio (Cena, pernottamento e Centro Benessere a Scanno);

– N. 12319 – 5° Premio (Materanno a molle matrimoniale);

– N. 11849 – 6° Premio (Borsa La Carrie Bag);

– N. 17606 – 7° Premio (Occhiali da sole Persol);

– N. 17774 – 8° Premio (Buono acquisto gommista);

– N. 15434 – 9° Premio (pranzo + SPA per due persone a Pescasseroli);

– N. 8695 – 10° Premio (B&B con percorso SPA per due persone a Pescasseroli);

I vincitori possono ritirare i premi telefonando al numero 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com. L’Associazione culturale Nomadi fans club “Un giorno insieme” ringrazia tutti i cittadini dell’Abruzzo e gli sponsor che con il loro aiuto hanno contribuito alle iniziative svolte nel corso del 2020 e 2021. Il prossimo appuntamento è per domenica 24 aprile, al teatro comunale di Sulmona, con il concerto degli Of New Trolls. Un ringraziamento anche agli organi di informazione che hanno seguito e documentato i concerti svolti nel corso della scorsa stagione.

Per contatti: vbisestile@gmail.com / tel. 389 8737 620