BIMBA DI 6ANNI, COLPITA DA UN TUMORE AL CERVELLO, TRASFERITA DA FOGGIA AL GEMELLI DI ROMA: AL VIA UNA GARA DI SOLIDARIETA’

La piccola bambina si chiama Giulia e alcune settimane fa, all’improvviso, è stata colpita da un terribile mal di testa e febbre alta. Dopo gli accertamenti effettuati presso in nosocomio di Foggia, purtroppo, gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. Qui ,si è cominciato a sottoporla ad un ‘operazione e al drenaggio dei liquidi in eccesso, ma le sue condizioni di salute richiedono un delicato intervento chirurgico che solo al policlinico Gemelli sono in grado di effettuare, avendo le attrezzature medico- sanitarie adeguate.Così, è stata presa la decisione del trasferimento. La famiglia ha bisogno di un sostegno economico per far fronte a tutte le spese. È partita una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L’appello a donare anche solo un euro è diventato subito virale. In poche ore ha superato i 6mila euro; l’obiettivo è arrivare a quota 20mila.

C’è anche un Iban per donare: IT49L3608105138268431468441, causale ‘Per la piccola Giulia’, destinatario: Antonio Selicato.“