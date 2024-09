Borgo Strada 14. Inaugurata la nuova Piazza Regina della Pace: un simbolo di rinnovamento e vicinanza ai cittadini

Una sobria e significativa cerimonia si è tenuta ieri mattina a Borgo Strada 14 per celebrare l’inaugurazione della nuova Piazza Regina della Pace. Alla presenza delle autorità locali, militari, delle Confraternite di Celano e di numerosi cittadini, il Sindaco Settimio Santilli ha proceduto allo svelamento, dando il via a una giornata di festeggiamenti, culminati con la celebrazione della santa messa e della solenne processione.

La piazza, completamente riqualificata, si presenta ora in una veste moderna e ampliata, con l’aggiunta di un nuovo sagrato adiacente alla chiesa. Interventi di rifacimento hanno interessato sia la pavimentazione che l’illuminazione, conferendo al luogo un’atmosfera più accogliente e sicura anche nelle ore serali.

Particolare attenzione è stata riservata all’arredo urbano: nuove panchine, inclusi posti dedicati alle persone con disabilità, sono state installate per favorire l’accessibilità e il comfort di tutti i cittadini. A completare la trasformazione, è stata collocata la “casetta dell’acqua”, un punto di distribuzione che promuove l’utilizzo sostenibile delle risorse.

Nel suo intervento, il Sindaco ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera: “Con l’inaugurazione della nuova Piazza, come era nelle volontà di Don Luigi Di Summo, riconfermiamo con orgoglio la nostra assoluta vicinanza ai cittadini. Questo spazio rappresenta non solo un luogo di ritrovo, ma un simbolo del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei residenti nel Borgo”.

L’amministrazione comunale, attraverso questo importante intervento, sottolinea la volontà di valorizzare gli spazi pubblici come patrimonio condiviso, ponendo sempre al centro le esigenze della comunità.