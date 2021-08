BRUCIA LA COSTA ABRUZZESE, E’ ALLARME INCENDI

Bruciano da primo pomeriggio, la Pineta di Pescara, Francavilla e la zona dei Trabocchi. Volontari, Forze dell’Ordine e Vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente per arginare la furia devastante del fuoco.

È un momento molto complicato. – ha dichiarato il SIndaco di Francavilla Antonio Luciani -Incendio tra Francavilla e Pescara, in territorio Pescara, nei pressi del quartiere di Villaggio Alcione/ pineta D’Avalos. Il vento bollente rende difficile circoscrivere la zona. Soccorritori al lavoro. Sono state evacuate alcune abitazioni in villaggio Alcione. Fiamme nella pineta dannunziana. Francavilla per il momento non è lambita dal fuoco. Attenzione massima sugli stabilimenti balneari di Pescara più vicini alla Pineta. Prestate massima attenzione.L’anno scorso era il 30 agosto e l’Abruzzo bruciava. Quest’anno è il primo agosto e la nostra terra viene ferita di nuovo. Incendi anche nelle zone di Farindola, Penne, Val d’Orta. Un pensiero ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine impegnate, come sempre, anche in questo momento.