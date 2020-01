Un corpo in avanzato stato di decomposizione era stato trovato nel territorio di Collecorvino (Pescara), in una zona isolata.

Un ritrovamento che ha immediatamente dato il via alle indagini da parte delle Forze dell’Ordine.e

In corso gli accertamenti da parte degli inquirenti per risalire all’identità, non si esclude, il condizionale ovviamente è d’obbligo, che possano appartenere ad un ottantenne scomparso nei mesi scorsi a Bisenti (Teramo).