CAMILLA, LA 18ENE DI SESTRI LEVENTE, E’ MORTA PER TROMBOSI DOPO ESERSI VACCINATA CON ASTRAZENECA

Non ce l’ha fatta Camilla Canepa, la 18enne ricoverata da domenica scorsa al Policlinico San Martino di Genova per una trombosi al seno cavernoso. La ragazza è morta nella giornata di oggi, giovedì 10 giugno.Il 25 maggio scorso la giovane di Sestri Levante aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca partecipando volontariamente all’open day dell’Asl 4. Il 3 giugno si era recata al pronto soccorso con i sintomi di cefalea e fotofobia, per poi essere dimessa con la raccomandazione di ripetere gli esami ematici dopo 15 giorni. Il 5 giugno le sue condizioni si sono aggravate tanto da doversi ripresentare al pronto soccorso con deficit motori a un emilato.Le sue condizioni in questi giorni sono state definite “stabili nella gravità della situazione” dallo stesso Policlinico genovese, la ragazza è stata anche sottoposta a due interventi chirurgici, il primo per rimuovere il trombo; il secondo per detendere la pressione intracranica derivante dall’emorragia. Nelle ultime ore il peggioramento che ha portato la giovane prima al coma quindi è sopraggiunta la morte.Avviate le procedure previste dai protocolli sanitari nazionali per capire se esista o meno una effettiva relazione tra i malori accusati dalla 18enne, la sua morte e la somministrazione del vaccino Astrazeneca. I genitori della ragazza hanno autorizzato la donazione degli organi. Secondo quanto si apprende sono cinque le persone che beneficeranno degli organi della giovane.