La denuncia arriva dai social da parte di un cittadino di Canistro, purtroppo non è il primo animale a trovare la stessa fine, sembra che da tempo ormai qualcuno vada in giro a dispensare bocconi avvelenati. La morte per avvelenamento è una morte atroce che riserva al povero animale molte sofferenze prima di morire. SPeriamo che ci siano delle indagini che conducano al colpevole e che qualcuno paghi per tanta cattiveria