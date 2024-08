Cantine aperte, arte, cultura e musica nel cuore del borgo storico per la XXII edizione di “Luco in Fiore”

Tutto pronto a Luco dei Marsi per la nuova edizione di “Luco in Fiore”, la storica e attesissima manifestazione, quest’anno alla 22ª edizione, che tornerà ad animare il borgo storico del centro fucense oggi e domani, sabato 10 e domenica 11 agosto, a partire dalle 19. Un’edizione, quella alle porte, che prevede tutti gli ingredienti rodati e più amati, ma anche interessanti novità, dai sapori dell’enogastronomia locale – dagli arrosticini artigianali ai formaggi locali, dalle paste fresche alle carni grigliate, ai dolci tradizionali fino ai vini e distillati locali e regionali – protagonisti di degustazioni proposte nelle cantine aperte e negli stand, agli spazi artistici e culturali, alla musica live, ai diversi dj set, fino ai focus particolari sull’artigianato e alle iniziative solidali. Immancabili, naturalmente, i contest artistici dedicati al mondo floreale: per “Luco in Fiore”, infatti, si tiene la speciale “gara di bellezza” che vede protagonisti rigogliosi giardini, balconi, gradinate fiorite, e che coinvolge tutto il paese. Gli allestimenti fioriti più belli sono immortalati in una mostra fotografica, visibile nella due giorni, e premiati nel corso della kermesse. Fil rouge di questa edizione, l’Arte, in tutte le sue declinazioni. La manifestazione si terrà nelle vie del rione Borghetto fino al rione Campane, in un percorso suggestivo e sempre sorprendente tra gli archi, i vicoli a gradinate che si gettavano verso l’antico lago Fucino, oggi piana, le piazzole e le peculiari architetture racchiuse tra le mura del borgo antico. Tra gli eventi e ospiti d’eccezione, JAM ATTACK, Urban Culture – WSW WUFER, Hyena Black Rob, Dj Rob, lay_bc_, Hayner MC; #Tibevointuttelelinguedelmondo ma con le radici Ca tieni; Dario Z e DJ Cutting; FGF Live, Emy e Maridò tra altri. “Luco in Fiore è cresciuto negli anni, confermandosi, a ogni edizione, un magnifico compendio di arte, cultura, musica, Territorio”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa, “Un evento in grado di catalizzare energie creative e partecipazione, che invito tutti a sperimentare, in una immersione rigenerante e suggestiva nel cuore antico del nostro paese”.

L’evento, organizzato dall’Arci Luco, presieduta da Americo Esposito, con il patrocinio del Comune, è annoverata nella rassegna estiva a tema “Vacanze luchesi” , e nasce, come ricorda il Presidente dell’Associazione, “Per contribuire a valorizzare il nostro centro storico, unico, e con esso tanti preziosi elementi del nostro territorio”, collocandosi tradizionalmente tra le iniziative maggiormente partecipate dell’estate marsicana.