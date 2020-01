CAPISTRELLO, ARRIVANO LE TELECAMERE DE “LA VITA IN DIRETTA”

Capistrello. Il caso della colf/badante brasiliana, accusata di aver derubato i suoi datori di lavoro, ha attirato l’attenzione della nota trasmissione Rai, “La vita in diretta”. Tra le vittime di Mary Luzy Lima De Oliveira, ci sarebbe anche la giornalista di Rai2 Mariella Milani, la quale avrebbe denunciato di aver subito furti per un totale di circa 100 mila euro.

La Polizia, sospetta che diversi membri della famiglia della colf brasiliana, siano coinvolti in prima persona nei furti. Inoltre la lista delle vittime derubate, starebbe aumentando in quanto nelle ultime ore molte persone si sarebbero rivolte alle autorità per denunciare storie simili.

Dal 15° minuto al 22° minuto si parla del caso della colf brasiliana

https://www.raiplay.it/video/2020/01/la-vita-in-diretta-a33434e0-3ebb-4077-a1d9-e7efc7108030.html

fonte: terremarsicane.it