Un brutto incidente si è verificato poco fa a Capistrello, sulla superstrada all’altezza dello svincolo per il paese, coinvolte due autovetture. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto ha effettuato un sorpasso azzardato che ha causato la collisione con un’auto che procedeva in direzione opposto. Sul posto i Carabinieri ed il personale del 118. Non ci sono feriti gravi o vittime.