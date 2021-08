CAPISTRELLO. RINVENUTE DIVERSE CARCASSE DI GATTI MORTI, L’ALLARME LANCIATO DA ALCUNI CITTADINI

Negli ultimi tempi a Capistrello in via Roma, per la precisione, sono stati trovati 5 gatti morti. Le carcasse degli animali, sono state portate alla ASL per verificarne la causa della morte. Sembrerebbe che alcuni di questi felini avevano fratture sul corpo a causa delle botte ricevute. Altri gatti morti sono stati rinvenuti anche in via Dei Martiri il timore, di molti cittadini è che ci posa essere qualcuno che si sta divertendo ad uccidere i gatti, un fatto molto grave al quale si invita a prestare attenzione.