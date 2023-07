CAPISTRELLO U.S. D’AMORE E RUGGERI UNA QUESTIONE DI FEELING

Pochi giorni fa con una nota chiara e diretta il Capistrello ha ufficializzato l’ingresso di Giuseppe Ruggeri nella dirigenza granata con il ruolo apicale di vice-presidente. Di ciò ne è stato ben lieto il Presidente Francesco D’Amore che ha manifestato grande apprezzamento per l’ingresso dell’imprenditore romano.

In questi giorni sono avvenuti già dei tavoli tecnici durante i quali la dirigenza del Capistrello ha parlato di quelle che sono le plausibili prospettive future per il club mettendo, come è ovvio (e considerando il periodo) al primo posto il mercato e la ricerca di giovani talenti da tesserare per la nuova stagione calcistica. La dirigenza del club granata desidera a tutti i costi arrivare ad una svolta calcistica sforzandosi al massimo per costruire una rosa più competitiva possibile che possa regalare ai tifosi di questa maglia e di questa città, tante soddisfazioni.

Chiare a tal riguardo sono le dichiarazioni del presidente Francesco D’Amore:

“Quello che in questi giorni stiamo studiando, è un sistema calcistico nuovo per la nostra società. Abbiamo iniziato un percorso di ripensamento che siamo sicuri ci porterà lontano nel medio periodo. Il calcio dalle nostre parti deve tornare ad essere lo sport di tutti; dobbiamo far in modo che la gente torni ad appassionarsi al calcio di provincia e per questo è necessario uno sforzo da parte nostra; motivo per il quale stiamo facendo degli innesti importanti nell’organico per garantire una migliore struttura dirigenziale e tecnica al Capistrello. Ma ciò non è tutto: anche con il mister Torti siamo impegnati nella ricerca di nuovi talenti interessati a vestire i nostri colori. Tra pochi giorni incomincerà il nostro ritiro e con questo apriremo la nuova stagione”.