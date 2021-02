CARSOLI. AUMENTO CASI COVID, IL SINDACO CHIUDE LE SCUOLE FINO AL 20 FEBBRAIO

“Questa mattina”, ha scritto il Sindaco Velia Nazzarro, sulla sua pagina FB, “a causa del crescente aumento dei casi positivi al Covid 19 sia nella popolazione scolastica che in quella residente nel Comune di Carsoli, ho emanato un’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura della scuola elementare, delle medie e del liceo scientifico di Carsoli dal 6 al 20 febbraio. Alla mia ordinanza è seguita l’attivazione della DAD da parte della dirigente scolastica per lo stesso periodo. Sono spiacente per i disagi che i ragazzi e le loro famiglie dovranno ancora affrontare nelle prossime settimane ma la tutela della salute avrà sempre la precedenza. Siamo consapevoli che per uscire da questa situazione è necessaria la collaborazione di tutti perché l’emergenza purtroppo ancora non è finita.

La situazione è costantemente monitorata , sono in contatto quotidiano con la Asl e i medici di base per tracciare i contagi, bloccare la diffusione del virus e per garantire tutti gli interventi necessari per la tutela della nostra comunità. Al momento sono 48 i residenti nel Comune di Carsoli positivi al Covid. Provvederò a fornire un aggiornamento quotidiano sulla situazione”.