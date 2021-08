Casa Museo Mazzarino. Lectio Magistralis con il prof. Leonardo Saviano

Il Cardinale Mazzarino

Lectio Magistralis dal titolo “L’eredità mazzarina nel Principato di Monaco”, domani 24 agosto, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Casa Museo Giulio Raimondo Mazzarino a Pescina (AQ).

La lezione sarà tenuta dal chiarissimo professore Leonardo Saviano, docente di Storia delle Dottrine Politiche presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Federico II di Napoli, Cavaliere dell’Ordine del merito culturale del Principato di Monaco, Cavaliere delle Palme Accademiche Francesi, addetto della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia, Presidente Onorario Casa Museo Mazzarino e cittadino onorario di Pescina dal 2018.

Il prof. Leonardo Saviano

Storico da cinquant’anni del Principato di Monaco, il prof. Saviano, ricostruirà una memoria storica legata ai monegaschi. Nel 1777, l’erede universale discendente del cardinale, la Duchessa di Mazzarino, sposò il principe ereditario di Monaco, il futuro Onorato IV, e da allora il titolo di Duca di Mazzarino, in accordo con lo stesso Cardinale e il Re di Francia, spetta al Principe di Monaco. Il Cardinale, geniale in ogni sua scelta strategica, lasciò il suo immenso patrimonio, feudi, opere d’arte, ricchezze al Re Sole, in cambio di erigere un ducato ideale di Mazzarino, da assegnare anche per linea femminile in caso di mancanza di eredi maschili, assicurandosi in tal modo una perpetuità della memoria familiare.

Oggi, il palazzo di Monaco custodisce il suo salone Mazzarino di cui spesso si occupò anche la principessa Grace.

Per l’occasione sarà esposto per la prima volta in pubblico il Registro dei battezzati della diocesi dei Marsi contenente l’atto di battesimo di Giulio Raimondo ed Alessandro Mazzarino.

La giornalista Alina Di Mattia

All’incontro con il prof. Leonardo Saviano presenzieranno il Sindaco di Pescina, dott. Mirko Zauri, il Presidente del Direttivo Casa Museo Mazzarino, dott. Franco Francesco Zazzara.

Modera la giornalista e membro del Direttivo Mazzarino, Alina Di Mattia.

Diretta in streaming video dalla pagina Facebook: https://www.facebook.com/CasaMuseoMazzarino