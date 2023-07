CASTEL DI SANGRO. APERTURA ESTIVA SPORTELLO PER RICEZIONE RICHIESTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Dalla mattinata del prossimo mercoledì 26 luglio, e per i successivi mercoledì del mese di agosto, sarà attivo presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Castel di Sangro n.2., uno sportello finalizzato alla ricezione delle richieste di rilascio del passaporto.

L’iniziativa, rientrante tra le attività di prossimità poste in essere dalla Polizia di Stato e resa possibile anche grazie al contributo tecnico logistico del Compartimento Polizia Stradale di l’Aquila, che ha reso disponibili i locali destinati all’accoglienza dell’utenza, mira ad andare incontro alle esigenze dell’intero Alto Sangro, meta in tale periodo di tanti turisti che come ogni anno, affollano il territorio soggiornando nelle proprie abitazioni o nelle strutture ricettive disseminate sul territorio.