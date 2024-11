CASTELLO DIVINO: UN’NIZIATIVA GRATUITA DEDICATA AL VINO ED ALLE TRADIZIONI AL CASTELLO PICCOLOMINI DI CELANO

Arriva “Castello diVino”: un progetto proposto dall’amministrazione comunale di Celano ed un evento imperdibile che si svolgerà al Castello Piccolomini nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2024. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico locale, offrendo un’esperienza coinvolgente in un ambiente suggestivo e ricco di storia.

Il nome “Castello diVino” rappresenta un connubio tra la magnificenza del castello e la tradizione vinicola di Celano, che affonda le radici nei mesi autunnali, quando la vendemmia si svolgeva in pieno fervore. Durante questo evento, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a laboratori didattici, convegni, degustazioni e molto altro.

L’ingresso all’evento è gratuito, rendendo “Castello diVino” accessibile a tutti coloro che desiderano scoprire le tradizioni culinarie e vinicole del nostro territorio. L’iniziativa ha come obiettivo quello di far conoscere le tradizioni attraverso la degustazione di vini e di prodotti tipici locali, laboratori didattici, mostre e convegni sul tema, con la collaborazione di aziende, professionisti del settore e associazioni di categoria.

L’iniziativa rappresenta, quindi, un’occasione per celebrare l’autunno ed i suoi prodotti. In un periodo dell’anno in cui le attività agricole si fermano, questo evento offre un’opportunità unica per valorizzare l’identità culturale di Celano e promuovere il turismo locale. L’incontro tra tradizione e innovazione in un contesto storico come il Castello Piccolomini promette di creare un’atmosfera magica, dove il vino diventa il protagonista indiscusso, accompagnato da sapori autentici e musica coinvolgente.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 15 novembre:

– ore 09.30: Inaugurazione della mostra fotografica “Le attività rurali di Celano tra ‘800 e ‘900” (Cortile interno).

– ore 10.00-12.30: Laboratori didattici “Odori e colori d’autunno” a cura dell’Istituto Serpieri di Avezzano.

Sabato 16 novembre:

– ore 09.30: Apertura della mostra fotografica.

– ore 16.00-17.00: Convegno sul vino, nutrizione e territorio con esperti del settore (Sala conferenze).

– ore 17.00-21.00: Degustazioni enogastronomiche e dj set con Alex Di Felice (Cortile interno).

Domenica 17 novembre:

– ore 09.30: Apertura della mostra fotografica.

– ore 10.00-21.00: Stand enogastronomici con degustazioni e dimostrazioni culinarie (Lizza).

– ore 12.00-12.30: Esibizione del coro folkloristico celanese.

– ore 17.30-20.00: Spettacoli musicali itineranti a cura della Banda Città di Celano.