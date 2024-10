Cda Aciam. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Avezzano si congratula e augura buon lavoro alla neo nominata Raffaella Di Renzo e ringrazia per il lavoro svolto l’uscente Paola Ciciarelli

AVEZZANO – Avvicendamento tutto al femminile in seno al Cda dell’Aciam, per quanto riguarda Avezzano.

Raffaella Di Renzo, infatti, donna e imprenditrice di Avezzano, subentra in seno al Consiglio di Amministrazione dell’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti in molti comuni marsicani, subentra all’avvocatessa e amministrativista Paola Ciciarelli.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Avezzano si congratula e augura buon lavoro a Raffaella Di Renzo che è stata, dall’insediamento, membro della Commissione stessa proprio in quanto rappresentante delle donne imprenditrici, che si appresta ad affrontare un compito complesso, nonché pieno di novità e di stimoli.

Al contempo, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Avezzano coglie l’occasione per ringraziare l’avvocatessa Paola Ciciarelli per il prezioso e costante lavoro svolto in questi due anni presso l’Aciam, sempre al servizio dei cittadini, anni peraltro complessi per l’azienda stessa.