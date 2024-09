CELANO, AFFIDATI I LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL QUARTIERE MURICELLE, IN CORSO QUELLI IN ZONA SARDELLINO – CROCIFISSO

Sono stati affidati i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico che interesseranno le scarpate tra via Muricelle, via Giuseppe Verdi e via Evangelista Torricelli, per proseguire poi verso via Ponte Mancino, zona oggetto di pericolosi incidenti in passato. Il cantiere verrà aperto entro il mese di ottobre.

Proseguono invece a ritmo serrato gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella zona Sardellino – Crocifisso, dove è prevista anche la realizzazione di un “Bike Park”, un’area attrezzata che fungerà da anello di snodo e collegamento con le Gole. Il progetto comprenderà una fontana artistica, panchine, una stazione di ricarica per biciclette elettriche, una postazione per il lavaggio delle bike e un kit officina per la manutenzione. Opere dunque che non solo miglioreranno la fruibilità del territorio, ma contribuiranno anche a valorizzare l’area, rendendola un luogo di incontro e svago per la comunità.

“Investire nella mitigazione del rischio idrogeologico è fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e la tutela del nostro ambiente. Quello che accade quotidianamente sul territorio nazionale a causa delle forti piogge è davanti agli occhi di tutti e mai come in questo caso prevenire è meglio che curare.

Con questi interventi, però non solo mitighiamo le criticità esistenti, ma daremo anche vita a nuovi spazi di aggregazione e svago. Il Bike Park sarà un ulteriore incentivo per promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, contribuendo a rendere Celano un comune sempre più vivibile e attento alle esigenze della comunità” – è quanto dichiara il Sindaco della città di Celano, Ing. Settimio Santilli.