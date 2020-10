CELANO. AGGIORNAMENTO COVID, ALTRI 3 CASI IN CITTA’, IL SINDACO SANTILLI: DOBBIAMO RISPETTARE CATEGORICAMENTE LE REGOLE

Nella giornata di oggi mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunicano 3 nuovi casi positivi al Covid19 di persone di Celano.

I CONTAGIATI ATTUALI NEL COMUNE DI CELANO SALGONO A 26

Gli ultimi contagiati di questi giorni sono riferibili quasi esclusivamente agli elementi di una associazione di Celano, la quale è stata messa totalmente in sorveglianza speciale in quarantena in via precauzionale.

Nessun contagiato fa parte della popolazione scolastica di Celano di ogni ordine e grado, sia pubblica, che privata, che paritaria.

Oltre a ricordare che è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA e che per i trasgressori sono previste multe da 400 a 1000 euro, consiglio di scaricare la APP IMMUNI che aiuta a spezzare la catena del contagio.

Dobbiamo rispettare categoricamente le regole: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e lavarsi bene le mani. Sono le uniche armi che abbiamo per combattere questo terribile virus che nessuno si va a cercare volontariamente, ma che circola tra noi e può colpire chiunque di noi in qualsiasi momento. Dobbiamo alzare il livello di attenzione, non possiamo permetterci nessuna distrazione.

Supereremo anche questo terribile momento, ma dobbiamo essere uniti e consapevoli del nemico che tutti insieme dobbiamo combattere responsabilmente.